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أحمد جودة - القاهرة - عاااجل| حساب المواطن شعبان 1445..تعرف على موعد إيداع دفعة 75 من المخصصات في حسابات المستفيدين، تم الإعلان رسميًا عن برنامج حساب المواطن لشهر شعبان 1445هـ من قبل الحكومة السعودية، حيث يتم الإعلان عن تاريخ صرفه بشكل رسمي كل شهر، وفي حال تأجيل الموعد الرئيسي للصرف، يتم الإعلان عن الموعد الجديد.
يهدف هذا البرنامج إلى تقديم الدعم للمواطنين، إلا أنه يقتصر على فئة محددة من المواطنين المستحقين للدعم.
حساب المواطن شعبان 1445
لقد كان من المقرر أن يتم صرف دعم حساب المواطن الدفعة رقم 75 في يوم العاشر من شهر فبراير، حيث إنه يتم صرف الدعم في يوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولكن تم تأجيل موعد صرف الدعم من قبل الإدارة؛ نظرًا لأن موعد الصرف الأساسي يقابل يوم عطلة رسمية، وفي تلك الحالات يتم تأخير الموعد، والإعلان عن الموعد الجديد، لهذا تم الإعلان عن موعد الصرف الجديد، وهو يوم الأحد الموافق يوم 11 من شهر فبراير لعام 2024 ميلادي.
والذي يوافق يوم 1 من شهر شعبان لعام 1445 هجري، وهناك عدد من الفئات المحددة هي التي يمكنها صرف ذلك الدعم، وهم الذين يقتصر تقديم الدعم عليهم، وهم المطلقات والأرامل، وكذلك الأم الحاضنة للطفل، والمواطنين الذين يسكنون في سكن كفرد مستقل، ومن يحملون بطاقات التنقل، وكذلك الأشخاص المستحقين لخدمة الضمان الاجتماعي، وزوجة المواطن السعودي، بالإضافة إلى أبناء المواطنة السعودية التي تزوجت من رجل غير سعودي، كذلك المواطنين غير المتزوجين، بالإضافة إلى توافر جميع الشروط للاستفادة منه.
شروط الاستفادة من دعم حساب المواطن 1445
هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص؛ حتى يمكن الحصول على الدعم، وهي كالتالي:
- لا بد أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية السعودية، وأن يكون مقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية إقامة مستمرة.
- يلزم أن يكون الشخص يتجاوز عمر الثمانية عشر عامًا في حالة أنه كان مسجل كفرد مستقل.
- لا يمكن أن يكون المتقدم مستفيدًا من أي برنامج من برامج الدعم الأخرى.
- يشترط تقديم كافة البيانات المطلوبة دون أي أخطاء، والتي تكون متطابقة مع الجهات الأصلية؛ حتى لا يتم التعرض لتوقف الدعم.
- لا بد أن يكون للمتقدم حساب مصرفي ساري؛ حتى يتم الحصول على الدعم من خلاله.