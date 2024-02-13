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أحمد جودة - القاهرة - "أفرح يا عم وزقطط!" صرف سكر إضافي على التموين لجميع المحافظات بمناسبة رمضان، أعلن وزير التموين على المصيلحى، عن تقديم دعم إضافي من السكر عبر بطاقات التموين لجميع المواطنين في البلاد. يأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لمساعدة المواطنين في التغلب على التحديات المالية التي يواجهونها، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

يأتي هذا الدعم استجابةً لأزمة نقص السكر التي تعاني منها الأسواق، حيث يقوم بعض التجار باستغلال الظروف لرفع أسعار السلع الغذائية، تسعى الحكومة إلى توفير الدعم بكل الطرق الممكنة للمواطنين، وسوف نقدم تقريرًا مفصلًا حول عملية صرف السكر على بطاقات التموين لضمان استفادة الجميع من هذا الدعم.

هل يمكن صرف سكر إضافي على التموين؟

طرح العديد من المواطنين هذا السؤال بعد تداول السوشيال ميديا عن هذا الموضوع بكثرة، حيث أعلن وزير التموين الدكتور على المصليحى عن تطبيق القانون لعام 2023 وفقا للرقم 31 على إضافة سكر على بطاقة التموين الخاصة بالمواطنين ولكن سوف يتم إضافة دعم محدد ليأتي هذا الدعم كما يلي:

تم تحديد إضافة دعم للمواطنين بعدد كيلو سكر على البطاقات التموينية، ولكن يجب ألا يزيد عدد أفراد هذه الأسرة عن 4 أشخاص.

أما بالنسبة لأفراد الأسرة الذي يزيد عددهم عن 4 أشخاص فيما فوق، يتم صرف عدد 2 كيلو سكر على البطاقات التموينية.

أيضا بلغ سعر كيلو السكر الواحد 27 جنيه، وذلك لكي يسدد النقدية.

قرارات الوزارة الخاصة بصرف السكر الإضافي

تم تطبيق هذا القرار بالفعل من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث قامت الوزارة بصرف سكر إضافي على بطاقات التموين للمواطنين وذلك لكي يتمكنوا من مساعدتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار في المحلات التجارية بالإضافة إلى أن الوزارة أكدت جيدا على الأشخاص المالكين للمحلات التجارية ومنافذ البيع في الأسواق على أنه في حالة مخالفة أحكامها سوف تعمل على تطبيق المادة التي تنص على بيع كيلو السكر الواحد الحر بسعر 42 جنيه مصري، حيث قامت الوزارة بالتشديد على إتباع أحكام المادة الأولى والتي تنص على ضرورة متابعة جميع مديريات التموين صرف السكر الحر كما أن الوزارة شددت على المواطنين بصرف السكر من المخازن التابعة لشركات السكر الصناعية المصرية.