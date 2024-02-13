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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على خطوات وشروط نقل ملكية سيارة من خلال أبشر 1445، عبر موقع البديل، يمكنك الآن التعرف على شروط نقل ملكية السيارة من خلال منصة "أبشر" الإلكترونية الرائدة.

تقدم منصة "أبشر" مجموعة شاملة من الخدمات، بما في ذلك خدمة نقل ملكية السيارة للاستفادة من هذه الخدمة الفعّالة، يجب على المستخدم إنشاء حساب على المنصة والالتزام بجميع الشروط المطلوبة من بين الشروط الرئيسية هو عدم وجود أي مخالفات مرورية للمستخدم، بالإضافة إلى تسديد الرسوم المتعلقة بالخدمة.

شروط نقل ملكية سيارة من خلال أبشر

اليكم شروط نقل ملكية سيارة من خلال أبشر:

يجب أن يكون للبائع والمشتري حسابان على منصة أبشر الإلكترونية، حيث يتم تقديم طلب نقل ملكية السيارة من خلال هذه الحسابات.

يجب أن تكون السيارة غير محجوزة أو موقفة عند تقديم طلب نقل الملكية.

يتوجب على الأفراد سداد جميع رسوم خدمة نقل ملكية السيارة وفقًا للتعليمات المقررة.

يجب أن لا تكون هناك أي مخالفات مرورية قائمة على السيارة التي يتم نقل ملكيتها.

يجب أن تكون قيمة السيارة المراد نقل ملكيتها في نطاق مبلغ يتراوح بين 5000 و100،000 ريال سعودي.

ينبغي أن تكون رخصة السيارة سارية المفعول، وأن تكون للسيارة صلاحية للتنقل على الطرق.

تلك الشروط والضوابط تضمن أن عملية نقل ملكية السيارة تتم بشكل قانوني وفعّال، مما يضمن سلاسة العمليات وامتثالها للضوابط المعمول بها.

تعرف على خطوات وشروط نقل ملكية سيارة من خلال أبشر 1445

خطوات نقل ملكية السيارة

توفر الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية مجموعة هامة من الخدمات عبر منصة أبشر، حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الخدمات بسهولة، إليك الخطوات البسيطة لاستخدام خدمة بيع السيارة عبر المنصة:

يبدأ المستخدم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر باختيار الخيار “شخصي” المسجل.

يقوم المستخدم بتحديد خدمة السيارة الإلكترونية على المنصة.

يتم اختيار خيار بيع السيارة من بين الخدمات المتاحة.

يتعين على المستخدم تحديد نوع وتفاصيل السيارة التي يرغب في بيعها.

يقوم المستخدم بتحديد السعر الذي يرغب في بيع السيارة به، ثم يقوم بتأكيد اختياره.

يتعين على المستخدم إدخال بيانات المشتري الشخصية المطلوبة.

يتم إدخال تاريخ ميلاد البائع لاستكمال عملية بيع السيارة بشكل كامل.

تتيح هذه الخطوات البسيطة للأفراد القيام بعملية بيع السيارة بكل يسر وسهولة عبر منصة أبشر، مما يعكس التوجه نحو تقديم خدمات إلكترونية متقدمة وفعّالة.