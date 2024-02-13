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أحمد جودة - القاهرة - برقم الهوية استعلم عن نتائج القبول في الحرس الوطني السعودي 1445، تشهد مؤشرات البحث ارتفاعًا ملحوظًا حول كيفية الاستعلام عن نتائج القبول في الحرس الوطني السعودي 1445، حيث من المتوقع أن تظهر هذه النتائج في الساعات القليلة القادمة. تم فتح باب التسجيل على وظائف الحرس الوطني في الفترة السابقة، مع الإعلان عن شروط التسجيل.

وتُعتبر وظائف الحرس الوطني من بين الوظائف العسكرية الشاغرة الأكثر أهمية، حيث تتمتع بمزايا كثيرة وتضمن حصول المتقدم على حقوقه كاملة. ونظرًا لذلك، فقد قام العديد من المواطنين بعملية التسجيل. ترقبوا معنا لمعرفة كيفية الاستعلام عن نتائج القبول في الحرس الوطني السعودي 1445.

الاستعلام عن نتائج القبول في الحرس الوطني السعودي 1445

أخيرًا وبعد طول انتظار وردتنا بعض الأنباء عن اقتراب إعلان كشوفات المقبولين في الحرس الوطني السعودي لعام 2024-1445، وخلال الساعات القليلة القادمة يتم رفع أسماء المقبولين عبر موقع الإستعلام الإلكتروني ولمعرف النتائج عليكم اتباع الخطوات التالية:

أولًا عليكم تسجيل الدخول عبر موقع الحرس الوطني. الضغط على الخدمات الإلكترونية. اختر نتائج القبول. ثم تسجيل رقم الهوية الوطنية. إضافة رمز التحقق. الضغط على أيقونة عرض وسوف تظهر النتائج.

شروط القبول في الحرس الوطني 1445-2024

هناك بعض المتطلبات والضوابط الأساسية لقبول المتقدمين في الحرس الوطني السعودي والتي أعلنت عنها الحكومة خلال الفترة الماضية والتي تأتي على النحو التالي:.

أن يكون المتقدم في الحرس الوطني من أصل الجنسية السعودية من أب وأم سعودي.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم بالسعودية.

أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الثانوية وما يعادلها بدرجة لا تقل عن جيد جدًا.

أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك وأن لا يكون محكوم عليه في أي قضايا.

يجب أن يكون المتقدم بصحة جيدة ويقوم بإجراء فحص طبي شامل للتأكد من الحالة الصحية

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