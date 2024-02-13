نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض يوم التأسيس في السعودية من أسواق العثيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كل عام في يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير يحتفل المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية بيوم التأسيس الوطني علمًا بأن هذا اليوم له مكانة خاصة ويشهد الكثير من مظاهر الاحتفال من أبرزها حصول الطلاب لكافة المدارس وموظفي القطاع العام والخاص على إجازة رسمية فضلًا عن عروض تقدمها المطاعم والمتاجر الإلكترونية، من أبرزهم أسواق العثيم الذي يعد أكبر هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية، خلال الأسطر التالية سنوضح عروض أسواق العثيم بمناسبة يوم التأسيس.

عروض أسواق العثيم بمناسبة يوم التأسيس 1445



تقدم مجلة عروض أسواق العثيم عروض وتخفيضات خاصة بمناسبة يوم التأسيس على أغلب المنتجات والسلع الغذائية، علمًا بأنه تم الإعلان أن العروض بدءً من يوم 7 فبراير حتى يوم 13 فبراير 2024 وتأتي العروض على النحو التالي:



كريم كارميل جرينز بسعر 29.95 ريال بدلًا من 42 ريال.

مكرونة تريفا سباغتي 400 جم بسعر 9.95 ريال بدلًا من 18 ريال.

شراب تانج برتقال 2 كجم بسعر 44.95 ريال بدلًا من 67.95 ريال.

شوربة شوفان كويكر 500 جرام بسعر 6.95 ريال بسعر 12.95 ريال.

سكر البيت ناعم بسعر 29.95 ريال بسعر 43.95 ريال سعودي.

أرز أبو كاس بسعر 64.95 ريال بدلًا من 87.95 ريال.

ساديا دجاج 10* 1200 جم بسعر 184.95 ريال بدلًا من 230 ريال.

زيت دوار الشمس بسعر 22.95 ريال بدلًا من 45.95 ريال.

عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية

مكنسة كهربائية نيكاي 1400 وات بسعر 119 ريال بدلًا من 169 ريال.

مكنسة كهربائية هومر 21 لتر: بلغ 199 ريال سعودي بدلًا من 259 ريال سعودي.

غلاية ماء نيكاي زجاج 1.7 لتر: وصل بعد الخصم 45.00 ريال سعودي بدلًا من 59.00 ريال سعودي.