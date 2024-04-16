نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير من المركز الوطني للأرصاد للمواطنين في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء الموافق 16 إبريل 2024، من تكوّن عوالق ترابية على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بمسافة تتراوح ما بين 3 ـ 5 كلم على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـواحدة مساءً.

طقس نجران

كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية ( 3 – 1 ) كم، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر، حتى الساعة السادسة مساءً.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم ، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية، وحائل.

في حين تكون خفيفة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الشرقية، الرياض والقصيم، مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية في معظم الأنحاء السعودية