كيف يمكنني الاستعلام عن فاتورة كهرباء برقم الحساب من خلال الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية

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رياض - احمد صلاح - خطوات استعلام عن فاتورة كهرباء برقم الحساب تعد من أهم التساؤلات التي يواجهها العديد من الأشخاص في المملكة سواء المواطنين او المقيمين حتى يتمكنوا من تسديد المبلغ المالى في الموعد المحدد له، وقد تم توضيح الخطوات الصحيحة في الاستعلام على الفاتورة من خلال خطوات بسيطة، سنتعرف عليها في المقال التالي.

استعلام عن فاتورة كهرباء برقم الحساب

بعد أن وجه العديد من الأشخاص خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أوضحت وزارة الكهرباء السعودية بأنه يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بشركة الكهرباء السعودية من خلال الضغط على الرابط .

الضغط على فواتير الموضحة على الشاشة.

اختيار الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب يتم تسجيل رقم الحساب الخاص بك بالطريقة الصحيحة.

الضغط على استعلام، سيظهر على الشاشة قيمة الفاتورة الخاصة بك التي يجب تسديدها.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

أوضحت وزارة الكهرباء السعودية أنه بعد التعرف على خطوات استعلام عن آخر فاتورة كهرباء برقم الحساب تم التوضيح أنه يمكن عمل الاستعلام، ولكن برقم العداد كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء السعودية من خلال الضغط على الرابط.

الضغط على الفواتير الإلكترونية من الشاشة الموضحة أمامك.

تسجيل رقم العداد الخاص بك في المكان المخصص له، ويجب التأكد من صحته.

تسجيل رقم الحساب الخاص بك، ويجب كتابة رمز التحقق بالطريقة الصحيحة، و الضغط على استعلام.

سيتم ظهور قيمة الفاتورة الخاصة بك التي يجب تسديدها.

خطوات تسديد فاتورة الكهرباء الكترونياً

بعد أن أوضحت وزارة الكهرباء السعودية الخطوات الصحيحة في معرفة فاتورة الكهرباء برقم الحساب أو برقم العداد، يود الكثيرين التعرف على الخطوات الصحيحة في تسديد الفاتورة، وهي كالتالي:

الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء السعودية من خلال الرابط .

. تسجيل الدخول على الموقع من خلال تسجيل البريد الالكتروني، وكلمة السر، ورقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

اختيار سداد الفاتورة من الشاشة الرئيسية للموقع، بعدها يتم تسجيل البيانات التي يطلبها الموقع وهي رقم الهاتف، ورقم الحساب الخاص بك.

الضغط على عرض الفاتورة، ويتم ظهور كافة التفاصيل الخاصة بالفاتورة على الشاشة.

الضغط على تسديد الفاتورة، ويتم توضيح الطريقة التي تتناسب معك في التسديد سواء من خلال الحساب البنكي أو غير ذلك،ويتم تسجيل بيانات الحساب الخاص بك، والضغط على تسديد.

وسيتم توضيح بأنه تم الموافقة على سداد الفاتورة الخاصة بك،ويمكنك طباعة الفاتورة.

طريقة التواصل مع شركة الكهرباء السعودية

بعد التعرف على كافة الطرق في الاستعلام على فاتورة الكهرباء، يتساءل العديد من الأشخاص على الطريقة الصحيحة في التواصل مع الشركة للاستفسار على بعض الأمور، وهي كالتالي:

يمكن الاتصال علي الرقم الهاتفي الخاص بشركة الكهرباء السعودية على الرقم التالى 920001100.

يمكن ارسال الاستفسار على صفحة الفيس بوك الخاصة بشركة الكهرباء السعودية من خلال الرابط .

. ويمكن التواصل معهم أيضاً علي حساب تويتر من خلال الضغط على الرابط.

متى موعد صدور فواتير الكهرباء؟

أوضحت الحكومة السعودية بأنه يتم إصدار الفواتير على كافة الأشخاص في المملكة في كل يوم 28 من الشهر الميلادي، ويجب التسديد على الفور.

كم مهلة سداد فاتورة الكهرباء؟