خادم الحرمين الشريفين يعزّي رئيس الإمارات في وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

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أحمد جودة - القاهرة - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان – رحمه الله -.

وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".