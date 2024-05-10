نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل: 500 ريال قيمة التذكرة بين الرياض وجدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف وزير النقل المهندس صالح الجاسر، أن متوسط قيمة تذكرة الطيران بين الرياض وجدة 500 ريال، موضحًا أن الوزارة لا تتدخل في أسعار التذاكر الدولية إلا في حالات الاحتكار.

جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل مع عدد من الإعلاميين في مكتب وزير الإعلام سلمان الدوسري بمقر وزارة الإعلام اليوم الخميس، وفقًا لبرنامج «الراصد».

وأشار الجاسر إلى أن نسبة توطين الطيارين بلغت 80٪،؜ فيما بلغت نسبة توطين مهنة مساعد طيار 100٪؜؛ وأضاف: «في قطاع الطيران وصلنا الآن إلى حدود 112 مليون راكب، وهدفنا 330 مليون راكب، ونحن قادرون على تحقيق ذلك في السعودية».

وقال وزير النقل إن زيادة أعداد الركاب العام الماضي بلغت 26%، لافتًا إلى وجود توسع كبير في رخص شركات الطيران لزيادة السعة المقعدية، متحدثًا عن رخصة طيران في المنطقة الشرقية قريبًا.

وبيّن الجاسر أن عدد شركات الطيران التي تصل المملكة بلغت 145 شركة بدلًا من 99 شركة في 2019.