نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأربعاء ٢٩ مايو.. المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يكرم اسم الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال؛ يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ حفل موسيقي غنائي لتكريم اسم الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي؛ بحضور رموز ونجوم الموسيقى المصرية، وذلك في الثامنة مساء الأربعاء الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٤م، بالمسرح القومي.

تفاصيل حفل “عمار الشريعي”



يتضمن برنامج الحفل الذي يحييه فرقة أعز الناس بقيادة المايسترو د. ماجد سرور، بمشاركة الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، روائع ألحان الموسيقار الراحل عمار الشريعي.



ويختتم الحفل بإهداء أسرة الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي؛ درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة العطاء الفنية للراحل عمار الشريعي.