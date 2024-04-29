نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يجيب على استسفسارات بشأن موعد الدعم في كل دفعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتمثل أهم استفسار عن حساب المواطن في السؤال عن موعد الدعم في كل دفعة بالرغم من أن موعد إيداع الدعم في حسابات المستفيدين تم جدولته بشكل مسبق لكن في بعض الحالات يحدث ترقب بشكل أكبر خاصة الدفعات التي تلي الدفعات المصروفة قبل موعدها المحدد في الجدولة الزمنية.

إجراءات مهمة قبل الدعم

وقبل إيداع الدعم هناك عدة إجراءات مهمة يجب أن يكون المستفيد على وعي تام بها وهي كما يلي:

يعد التسجيل في حساب المواطن هو الإجراء الأول الذي يمكن لأي شخص أن يقوم به بغض النظر عن الدخل الشهري أو أية شروط أخرى بخلاف شروط الجنسية السعودية.

إعلان نتائج الأهلية



وهناك استفسار عن حساب المواطن بشأن إعلان نتائج الأهلية والذي يعد خطوة مهمة تلي التسجيل في حساب المواطن وفي هذه المرحلة يتم فرز الطلبات وتحديد الطلبات المقبولة والتي بالطبع استكملت إرفاق المستندات المطلوبة.

ويتم إعلان نتائج الأهلية مرة كل شهر وتشمل مرحلة الأهلية المستفيدين السابقين الذين يستلمون الدعم وكذلك المسجلين الجدد في البرنامج من المستقلين أو أرباب الأسر.

وفي حال عدم صدور نتائج الأهلية يتيح البرنامج للمستفيد التقديم باعتراض خلال مدة 90 يومًا من إعلان نتائج الأهلية.

وقبل صدور نتائج الأهلية يمكن للمستفيد الاستعلام عن مبلغ الدعم التقديري في حساب المواطن.



تقدير مبلغ الاستحقاق



بعد صدور نتائج الأهلية تأتي مرحلة تقدير مبلغ الدعم وفي هذه المرحلة يتم مراعاة عدد من العوامل من بينها ما يلي:

إجمالي الدخل الشهري للأسرة أو المستفيد المستقل.

عدد التابعين فوق 18 سنة.

عدد التابعين أقل من 18 سنة.

وبتطبيق المعايير يظهر لكل مستفيد رئيسي أو مستقل مبلغ الدعم التقديري

أهم استفسار عن حساب المواطن

نعود إلى السؤال الأول حول أهم استفسار عن حساب المواطن وهو متى موعد الدعم وللإجابة نوضح ما يلي:

يتم صرف دعم حساب المواطن في اليوم العاشر من الشهر الميلادي.

إن تصادف اليوم العاشر مع يوم الجمعة يتم الصرف يوم الخميس.

أما إن تصادف الصرف مع يوم السبت يتم التأجيل ليوم الأحد.

وبناء عليه فإن موعد دفعة مايو سيكون يوم الخميس 9 مايو.