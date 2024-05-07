نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث 1445 المملكة العربية السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التعليم السعودية تحديد مواعيد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث وموعد بداية إجازة نهاية العام الدراسي ستكون مواعيد الاختبارات على النحو التالي:

موعد الاختبارات النهائية العملية والشفهية: يوم الثلاثاء 20 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 28 مايو 2024 م.

بداية الاختبارات النهائية: يوم الثلاثاء 27 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 4 يونيو 2024 م.

وأكدت وزارة التعليم أن جميع الاختبارات النهائية التحريرية والعملية والشفوية ستُجرى في المدارس كما في الترمين السابقين، وأنه لا يوجد نية لتغيير الخطة الدراسية للعام الدراسي وتحويلها إلى التعلم عن بُعد.

أما بخصوص نهاية العام الدراسي 1445 هـ، فوزارة التعليم حددت موعدها مع نهاية دوام يوم الاثنين 4 ذو الحجة 1445 هـ الموافق 10 يونيو 2024 م، حيث يتألف العام الدراسي من ثلاث فصول دراسية، وتبلغ مدة كل فصل دراسي 13 أسبوعًا.





موعد بداية العام الدراسي الجديد 1446

لقد حددت وزارة التعليم السعودية على أن مدة إجازة نهاية العام الدراسي 70 يوم، ومن المفترض أن تبدأ يوم الأحد 18 أغسطس 2024 م الموافق 14 صفر 1446 ھ، وحتى الآن لم يتم الإعلان هل سوف يتكون من ثلاث فصول أم من فصلين دراسيين فقط، ولكن من المتوقع أن يتكون من ثلاث فصول دراسية.