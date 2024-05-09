ولي العهد يعزّي رئيس الإمارات في وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

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أحمد جودة - القاهرة - بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان – رحمه الله -.

وقال ولي العهد:" تلقيت نبأ وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان – رحمه الله – وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".