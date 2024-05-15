نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك المركزي يرخص لشركة "هلا للتمويل" لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، الترخيص لشركة "هلا للتمويل" لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين، وبإضافة هذا الترخيص، يبلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط (11) شركة، فيما يصبح عدد شركات التمويل المرخصة / المصرحة (62) شركة في المملكة.

ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، كذلك تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

ويؤكد البنك المركزي، أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل "ساما"، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.