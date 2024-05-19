انت الأن تتابع خبر لأول مرة ..السعودية تزف خبر سار وتعلن حج مجاني اليكم خطوات التقديم على الحج عبر حملة الراجحي..! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعمل حملة الراجحي في السعودية على توفير فرص الحج المجاني للمواطنين السعوديين، في إطار جهودها لتسهيل هذه الفريضة الدينية العظيمة ودعم العدالة الاجتماعية.

يمكن للراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة القيام بالتقديم عبر الموقع الرسمي للحملة، حيث يلزم إدخال بياناتهم بشكل دقيق وتقديم الأوراق اللازمة لاستكمال الإجراءات.

ووفقًا للمعلومات المتاحة من حملة الراجحي، يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يهدف لأداء الحج لأول مرة، مع ضرورة وجود تصريح من وزارة الحج والعمرة. كما يجب أن يكون المتقدم غير قادر مادياً على تحمل تكاليف الحج، وأن يكون عمره يقع ضمن الفئة العمرية المحددة، وأن يتمتع بصحة جيدة. إضافة إلى ذلك، تعطى الأفضلية لمن يستفيد من الضمان الاجتماعي.

لتقديم الطلب، ينبغي أولاً الانتقال إلى الموقع الرسمي وملء النموذج الخاص بالتسجيل، ثم إرسال الأوراق المطلوبة كالهوية الوطنية، صورة شخصية، ومستند لصلة القرابة إذا كان المتقدم يصطحب مرافقاً.

تبرز هذه الحملة كمثال على المبادرات التي تهدف إلى دعم وتمكين الفئات الأقل حظاً في المجتمع السعودي، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق التكافل الاجتماعي وضمان المساواة في فرص أداء الفرائض الدينية.

تسلط هذه المبادرة الضوء على أهمية الشمول الاجتماعي والتكافل في التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وتؤكد على الروح الجماعية والدعم المتبادل بين أفراد المجتمع.