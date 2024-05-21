انت الأن تتابع خبر شركة صينية تزف البشرى للشعب السعودي بخصوص أول إنجاز عملاق في نيوم !...تفاصيل ستغير مجرى التاريخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة بناء سكك الحديد الصينية عن إنجاز ضخم بإتمام أعمال البناء في أحد أنفاق مدينة نيوم وتسليمه بشكل رسمي.

وتمّ نشر مجموعة من الصور التي تُظهر اكتمال أعمال البناء بالكامل وجاهزية النفق للعمل.

ويبلغ إجمالي طول النفق 9.48 كيلومتر، وسيتم تخصيصه لتشغيل القطارات عالية السرعة ومركبات التنقل وقطارات الشحن، وذلك لربط منطقة ذا لاين مع منطقة أوكساچون للسناعات المتقدمة.

ويُعدّ هذا الإنجاز خطوة مهمة في مشروع نيوم الطموح، ويساهم في تعزيز الربط بين مختلف مناطق المدينة وتسهيل حركة الناس والبضائع.

وتُشير الصور التي تمّ نشرها إلى حجم العمل الضخم الذي تمّ إنجازه في هذا المشروع، وإلى الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها شركة بناء سكك الحديد الصينية.