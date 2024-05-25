انت الأن تتابع خبر قرار تاريخي .. إدارة الجوازات السعودية تبدئ بالسماح للمقيمين والعاملين داخل المملكة بدون كفالة من هذا الموعد..! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر خادم الحرمين الشريفين قرارًا تاريخيًا يسمح للمقيمين والعاملين في المملكة بالعمل دون الحاجة إلى كفيل، وفقًا لما أعلنته إدارة الجوازات السعودية في بيان صحفي

تسعى هذه الإجراءات

الجديدة إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين بيئة العمل داخل المملكة، مما يضمن المزيد من العدالة والشفافية.

بموجب هذه السياسات