انت الأن تتابع خبر قرار تاريخي .. إدارة الجوازات السعودية تبدئ بالسماح للمقيمين والعاملين داخل المملكة بدون كفالة من هذا الموعد..! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصدر خادم الحرمين الشريفين قرارًا تاريخيًا يسمح للمقيمين والعاملين في المملكة بالعمل دون الحاجة إلى كفيل، وفقًا لما أعلنته إدارة الجوازات السعودية في بيان صحفي
تسعى هذه الإجراءات
- الجديدة إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين بيئة العمل داخل المملكة، مما يضمن المزيد من العدالة والشفافية.
بموجب هذه السياسات
- الوافدين لم يعودوا بحاجة إلى موافقة الكفيل السابق لنقل كفالتهم، وأصبح بإمكانهم كذلك السفر خارج السعودية بدون الحصول على تصاريح مسبقة. هذا التغيير يوفر للمقيمين فرصة للعمل في مختلف المجالات دون ارتباطهم بكفيل محدد، مما يفتح الآفاق أمامهم لاستكشاف فرص عمل في قطاعات متعددة مثل الإنشاءات، الورش، والمهن التقنية.
- تؤكد الحكومة السعودية من خلال هذه الخطوات على التزامها بالتطوير المستمر لنظام العمل وتحسين جودة الحياة المهنية للمقيمين، في سياق النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد. رغم التحديات مثل دمج الشباب السعودي في سوق العمل وتقليل معدلات البطالة، تبقى الإجراءات الجديدة محفزة للابتكار والمبادرات الجديدة.
- يندرج هذا القرار ضمن سعي الحكومة السعودية لتوفير بيئة عمل تحترم حقوق العمال وتدعم التطور الاقتصادي والاجتماعي، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين ظروف العيش والعمل للمقيمين في المملكة.