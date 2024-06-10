نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس "الغذاء والدواء": وجبات الحجاج يتم التأكد من سلامتها منذ أولى مراحل السلسلة الغذائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي أن الوجبة الغذائية التي تقدم للحاج يتم التأكد من سلامتها منذ أولى مراحل السلسلة الغذائية حتى مرحلة الاستهلاك.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية الثالثة حول جهود المملكة التنظيمية لتيسير أعمال الحج ضمن «ندوة الحج الكبرى» في نسختها الـ 48 التي انطلقت اليوم في مكة المكرمة بعنوان «مراعاة الرخص الشرعية والتقيد بالأنظمة المرعية في شعيرة الحج».

وأوضح أنه يتم التأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات والمعايير من خلال الزيارات التي تنفذها الهيئة على المصانع والمستودعات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مشيرًا إلى دور «الغذاء والدواء» في توعية الحاج حول كيفية التعامل مع الغذاء وسلامته بعدة لغات، وذلك عبر أجنحتها التوعوية، إلى جانب الدراسات الميدانية التي تنفذها خلال موسم الحج لمتابعة جودة وسلامة الأغذية.

وفي ما يخص الأدوية والأجهزة الطبية الواردة مع الحجاج عبر منافذ دخول الحجاج أو مع مكاتب شؤون الحج، بيّن رئيس «الغذاء والدواء» أن الهيئة تستقبل طلبات الإمداد إلكترونيًا ويتم التحقق من سلامتها وفقًا للأسس المتبعة في التدقيق على الإرساليات، كما كشف تفعيل الربط الإلكتروني مع وزارة الحج والعمرة لتسريع استقبال الطلبات، مؤكدًا توفر الأدوية بكميات كبيرة في المملكة.