نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج يمكّن حاجًا أفريقيًا من الحج بعد أن منعه المرض من أداء الفريضة سابقًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إسماعيل ميسونه " أفريقي من غانا "، كان يتمنى أداء فريضة الحج، وبالفعل قدِم لأداء الركن الخامس عام ٢٠١٣م، وبعد قدومه أصيب بمرض لم يمكنه من إتمام الفريضة، وأصيب بإحباط طيلة العشر سنوات الماضية بسبب عدم إتمامه للحج، راجيًا من الله أن تتاح له الفرصة مرة أخرى أخرى لأداء نسك الحج.

وبعد توفيق الله ورده اتصال من سفارة المملكة في أكرا، يبلغه بأنه قد وقع عليه الاختيار ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لأداء الحج هذا العام.

وقدم الحاج الغاني شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذه الاستضافة وتمكينه من الحج مرة أخرى، كما قدم الشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على الحفاوة وحسن الاستقبال الذي قوبل به منذ وصوله إلى المملكة