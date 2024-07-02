نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولي العهد يعزي ملك المغرب في وفاة والدته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالًا هاتفيًا اليوم، بملك المملكة المغربية الملك محمد السادس.

وعبّر ولي العهد خلال الاتصال عن خالص عزائه وصادق مواساته لملك المغرب في وفاة والدته (رحمها الله)، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته.

فيما أعرب الملك محمد السادس عن خالص شكره وتقديره لولي العهد على مواساته الصادقة.