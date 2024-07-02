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ولي العهد يعزي ملك المغرب في وفاة والدته

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالًا هاتفيًا اليوم، بملك المملكة المغربية الملك محمد السادس.

وعبّر ولي العهد خلال الاتصال عن خالص عزائه وصادق مواساته لملك المغرب في وفاة والدته (رحمها الله)، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته.

فيما أعرب الملك محمد السادس عن خالص شكره وتقديره لولي العهد على مواساته الصادقة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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