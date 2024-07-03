نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ حفر الباطن يستقبل نائب رئيس هيئة تطوير الشرقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن في مكتبه اليوم، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية الدكتور طلال المغلوث، يرافقه العديد من قيادات الهيئة، بحضور أمين المحافظة المهندس خلف العتيبي، ورئيس مجلس الغرفة التجارية بالمحافظة سلمان العقيل.

واطلع الأمير خلال اللقاء على المخطط الشامل الذي تعمل عليه الهيئة وبحث الخيارات المناسبة وأبرز الحلول وإيجاد الفرص لتنمية مستدامة ورفع مشاركة محافظة حفر الباطن في الناتج المحلي، إضافةً إلى التوجهات التنموية المستقبلية في المحافظة والتوسعات السكانية لها.

من جانبه، أشار الدكتور المغلوث، إلى أن الهيئة عملت بتوجيه من سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة ومتابعة سمو نائبه نائب رئيس مجلس الهيئة على سد الفجوات التنموية من خلال إعداد المخطط الشامل لمحافظة حفر الباطن ووضع التوجهات التنموية المستقبلية والتي ستكون خارطة الطريق التنموي للمحافظة للسنوات القادمة.