نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الأزياء تنظم لقاءً افتراضيًا حول (الفرص الإستراتيجية للابتكار في مجال الأزياء) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظّم هيئة الأزياء الخميس المقبل، لقاءً افتراضيًا، يناقش الفرص الإستراتيجية للابتكار في مجال الأزياء باستضافة لأسماء لامعة في عالم الابتكار.

ويستعرض اللقاء الافتراضي المفتوح أبرز الفرص الإستراتيجية للابتكار في مجال الأزياء، وأمثلة على مجالات الابتكار في قطاع الأزياء حول العالم، إضافةً إلى عرض إحدى قصص نجاح السعوديين، وحوار مفتوح عن فرص الابتكار لقطاع الأزياء السعودي.

كما يتناول اللقاء أبرز الأمثلة في مجالات الابتكار في قطاع الأزياء من منظور عالمي وليس حصرًا على السوق المحلي، ويستعرض الشركات الناشئة والمبتكرة عالميًا في قطاع الأزياء والمختصة بالتكنولوجيا، والاستدامة، والتصنيع، والملابس التكيفية التي تشمل الأزياء التي تم تصميمها لتلائم احتياجات الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في ارتداء الملابس سواء بسبب كبر السن أو احتياجات خاصة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي دأبت على تنظيمها هيئة الأزياء كقناة اتصالية مع مجتمع الأزياء في المملكة، لتعريفهم بجهود الهيئة والمناظر الحديثة الرامية إلى تطوير القطاع، وتمكين المواهب السعودية في عالم الأزياء.

ويمكن متابعة اللقاء الذي سيعقد الخميس المقبل، ابتداءً من الساعة 12 ظهرًا حتى 1 ظهرًا عبر رابط منصة "ويبيكس" الذي سيتم مشاركته من خلال صفحة هيئة الأزياء على تطبيق X