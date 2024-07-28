نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخبا جازان والرياض لنهائي بطولة المنتخبات الإقليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حجز منتخبا جازان والرياض مكانهما في نهائي بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا التي ستقام بعد غدٍ الثلاثاء.

وأقيمت اليوم مباراتي الدور نصف النهائي، حيث كسب جازان نظيره القصيم بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقت بالتعادل السلبي، وحصل لاعب جازان المهند فياض على جائزة لاعب المباراة، كما تأهل الرياض بعد فوزه على جدة بنتيجة 2-0، وحصل لاعب الرياض ثابت كبش على جائزة أفضل لاعب.

كما كسب عسير نظيره المدينة المنورة بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد نهاية الوقت الأصلي بنتيجة 1-1 وحصل لاعب عسير علي القحطاني على جائزة أفضل لاعب، كما تغلب الأحساء على الجوف بنتيجة 7-0 وحصل لاعب الأحساء عبدالعزيز التمار على جائزة أفضل لاعب، في مباراتين الهدف منهما زيادة عدد دقائق اللعب لهذه الفرق، وذلك بعد خروجهما من الدور ربع النهائي