نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختتام فعاليات المهرجان الدولي لأطفال السلام بالمغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتمت بالعاصمة المغربية اليوم، فعاليات الدورة 16 للمهرجان الدولي لأطفال السلام، التي عقدتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وجمعية أبي رقراق المغربية، بمشاركة 25 دولة، لتعزيز التعايش والتبادل الثقافي بين الأطفال من مختلف أنحاء العالم.

وأكد المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك في كلمة له خلال الحفل الختامي، أن أطفال اليوم هم بناة الأمل والغد المشرق المفعم بالأمان والسلم، لافتًا الانتباه إلى معاناة الأطفال في فلسطين، الذين يعانون من مصاعب، وفقد أحقيتهم في الأمان.

وقدم أطفال الدول المشاركة عروضا للتعريف بثقافة وحضارة وتراث بلدانهم، والتي تدعو لنشر المحبة والوئام والتعايش بين أجيال الغد.

وهدفت هذه الدورة التي بدأت أعمالها مؤخرا إلى الاسهام في بناء عالم خال من النزاعات والحروب ويمكن فيه لكل طفل، في كل مكان، أن يعيش بسلام ويعمل على نشر روح التعايش وبث ثقافة السلام، وتعزيز الفهم