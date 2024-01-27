تعطل خدمة ”تيمز” لدى آلاف المستخدمين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 10:29 صباحاً - أكدت شركة مايكروسوفت أن تطبيق المحادثة التابع لها "تيمز" أظهر "بعض التحسن" في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، مشيرة إلى أن عملياتها لاستعادة تشغيل التطبيق في الأمريكيتين لا تزال جارية.

وقالت الشركة في منشور على إكس: "أكملنا الانتقال إلى النظام الاحتياطي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وتظهر قراءة الخدمة بعض التحسن. الانتقال إلى النظام الاحتياطي في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية جارٍ ونواصل المتابعة".

وكان موقع داون ديتيكتور دوت كوم لتتبع أعطال المواقع الإلكترونية ذكر أن خدمات تطبيق مايكروسوفت تيمز تعطلت لدى عشرات الآلاف من المستخدمين، الجمعة، ليشير في وقت لاحق أن العطل يطال آلافًا فقط.

وقالت شركة مايكروسوفت في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس "رصدنا مشكلة في الشبكات تؤثر في قطاع من خدمات تيمز ونجري الآن الانتقال إلى النظام الاحتياطي".

وأفاد الموقع بتسجيل أكثر من 13 ألف بلاغ عن وجود مشكلات في منصة التراسل. ويبلغ داون ديتيكتور بوجود أعطال من خلال جمع تقارير عن الحالة من عدد من المصادر منها البلاغات المقدمة من المستخدمين على منصته.