Lenovo تعلن عن حاسب لوحي منافس يعمل مع شبكات 5G

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 10:29 صباحاً - أعلنت Lenovo عن حاسب لوحي جديد يمكنه العمل مع شبكات 5G، وسيطرح بأسعار منافسة.

حصل الحاسب على شاشات LCD بمقاس 10.4 بوصة، دقة عرضها (1200/200) بيكسل، معدل سطوعها 280 شمعة/م تقريبا.

وجهزت نسخه بمعالجات MediaTek Kompanio 900T، وذواكر وصول عشوائي بسعة 6 و8 و12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية بسعة 128/256/512 غيغابايت يمكن توسيعها عبر شرائح microSD.

أما الكاميرا الأساسية لهذه الحواسب فأتت بدقة 13 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

وحصلت هذه الأجهزة على شرائح موديم تمكنها من الاتصال مع شبكات Wi-Fi (5)، وعلى 4 مكبرات صوت عالية الأداء، وبطارية بسعة 7200 ميلي أمبير تعمل 8 ساعات تقريبا بالشحنة الواحدة.

ونسخة الحاسب التي تأتي بذواكر 6/128 غيغابايت ستطرح بسعر 340 دولارا تقريبا، أما النسخة بذواكر 8/256 غيغابايت فستطرح بسعر 395 دولارا تقريبا، والنسخ بذواكر 12/512 غيغابايت ستطرح بسعر 410 دولارت.