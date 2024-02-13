انت الأن تتابع خبر هواوي تكرم الطلبة الفائزين بمسابقة تكنولوجيا المعلومات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كرمت شركة هواوي، الطلبة الفائزين في النهائيات الإقليمية لمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2023-2024، بنسختها السابعة، والتي اختتمت فعالياتها في العاصمة البحرينية المنامة كانون الأول 2023.

وقال السفير الصيني لدى الأردن، تشن تشوان دونغ، "تلعب المبادرات العالمية مثل مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات دوراً حاسماً في معالجة محدودية المواهب في هذا المجال في مجتمعنا".

وأثنى على جهود شركة هواوي في تقديم الرعاية اللازمة للطلاب الموهوبين في الأردن وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لامتلاك مهارات فائقة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات المتقدمة.

وقال المدير العام لشركة هواوي الأردن، آدم تشانغ، "تتميز الأردن بقطاع قوي في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وتزخر بالمواهب الشابة التي تعتبر مصدر قوة، ولقد أتاحت المسابقة الفرصة لإبراز أعظم العقول والمواهب الأردنية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات".

من جهته قال الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مأمون الدبعي، إن الوزارة تضع ضمن أولوياتها إكساب الطالب مهارات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات لأنها تخدم العديد من الوظائف وتوفر الكثير من الحلول.

بدوره، قال مدير إدارة السياسات والاستراتيجيات في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس عبد القادر البطاينة، إن المسابقة تعتبر بمثابة منصة استثنائية لتعزيز الاهتمام بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، مشيرا إلى أن الوزارة تؤمن بضرورة رعاية المواهب الشابة التي سترتقي بمستقبل المملكة.

وقالت رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، إن مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات هي أكثر من مجرد مسابقة؛ فهي منتدى نابض بالحياة، حيث يمكن للعقول الشابة التنافس والتعاون لتبادل الأفكار وتوسيع معرفتهم بتقنية المعلومات والاتصالات وصقل مهاراتهم العملية.

وأظهر طلاب الأردن أداء استثنائياً ومتميزاً في النهائيات الإقليمية للمسابقة، حيث حصل على الجائزة الثانية في محور الحوسبة السحابية الفريق المكون من سارة حمد، ونزار الدرادكة وأحمد أسعد (جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وجامعة العلوم التطبيقية الخاصة)، أما الجائزة الثالثة (محور شبكات الاتصالات)، فقد حصل عليها الفريق المكون من محمد عبوسة، وعمار شحادة، وياسمين السمير من جامعة البلقاء التطبيقية.

يذكر ان النسخة السابعة من المسابقة شهدت أعلى مستوى مشاركة منذ إطلاق المسابقة في عام 2017، حيث استقطبت ما يزيد على 27500 طالب من أكثر من 600 جامعة في 21 دولة من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هذا العام، وتأهل 22 فريقاً وطنياً إلى النهائيات الإقليمية، يضمون 66 طالباً و20 مدرساً من 11 دولة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، شملت البحرين وباكستان والعراق والسعودية ولبنان والأردن وكازاخستان وقطر والكويت والإمارات وعمان، وشارك المتأهلون في التصفيات النهائية الإقليمية في مملكة البحرين كانون الأول 2023.

ويهدف برنامج المسابقة إلى سد فجوة المهارات الرقمية في المنطقة، من خلال رفد الطلاب بالمهارات التقنية والعملية في أحدث التقنيات مثل الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، والسحابة، والأمن السيبراني، وغيرها، وتتيح للطلاب فرصة التعلم بشكل مباشر من خبراء هواوي حول أحدث تطورات تقنية المعلومات والاتصالات والتوجهات الدولية في هذا المجال، مع تدريب عملي لتنمية المهارات في المختبرات ومراكز البحث ومرافق التطوير الحديثة التابعة للشركة .