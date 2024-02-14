انت الأن تتابع خبر مواصفات وسعر سامسونج Galaxy Z Flip 5.. شاشة قابلة للطي مبهرة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - عندما تبحث عن التميز والتفرد، فتش وراء هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5، الذي جاء بمميزات مبهرة لينافس في سوق الهواتف الذكية الرائدة مع شاشة قابلة للطي تخطف القلوب، وكاميرا بدقة عالية لتسجيل اللحظات السعيدة، وبطارية ضخمة تدوم طوال اليوم .
سامسونج Galaxy Z Flip 5
- ويستعرض دوت الخليج في السطور التالية مواصفات وسعر سامسونج Galaxy Z Flip 5، والآن نتعرف سويا على تفاصيل الهاتف الذكي المميز.
مواصفات سامسونج Galaxy Z Flip 5
- وفي البداية نتوقف عند تصميم الهاتف مع شاشة مميزة قابلة للطي مذهلة من نوع Dynamic AMOLED 2X.
- وأيضا يأتي الهاتف مع كاميرا ثنائية بدقة 12 و12 ميجابكسل، مع مميزات أخرى تدعم تقنية التثبيت البصري OIS وتصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30/60 إطار في الثانية.
- ولعشاق السيلفي يتوافر بالهاتف كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل بحجم فتحة العدسة F/2.2، مع مميزات وضع عزل الخلفية ووضع التصوير الليلي، تقنية HDR، إشارة الالتقاط، وكشف الوجوه والابتسامات، والمؤقت الذاتي.
- كما يأتي الهاتف مع معالج هواتف أندرويد لسنة 2023 بدون منازع، حيث جاء مزود ا بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 بدقة تصنيع 4 نانومتر.
- والهاتف مقاوم للماء بمعيار IPX8، مقاومة الماء تصل الى عمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة تحت الماء.
سعر هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5
- يأتي سعر هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5 في مصر في حدود 30900 جنيه مصري .
- كما جاء سعر هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5 بحوالي 1000 دولار أمريكي.
- وأيضا جاء سعر سامسونج Galaxy Z Flip 5 في السعودية بحوالي 3750 ريال سعودي.