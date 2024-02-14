انت الأن تتابع خبر مواصفات وسعر سامسونج Galaxy Z Flip 5.. شاشة قابلة للطي مبهرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عندما تبحث عن التميز والتفرد، فتش وراء هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5، الذي جاء بمميزات مبهرة لينافس في سوق الهواتف الذكية الرائدة مع شاشة قابلة للطي تخطف القلوب، وكاميرا بدقة عالية لتسجيل اللحظات السعيدة، وبطارية ضخمة تدوم طوال اليوم .

سامسونج Galaxy Z Flip 5

ويستعرض دوت الخليج في السطور التالية مواصفات وسعر سامسونج Galaxy Z Flip 5، والآن نتعرف سويا على تفاصيل الهاتف الذكي المميز.

مواصفات سامسونج Galaxy Z Flip 5

وفي البداية نتوقف عند تصميم الهاتف مع شاشة مميزة قابلة للطي مذهلة من نوع Dynamic AMOLED 2X.

وأيضا يأتي الهاتف مع كاميرا ثنائية بدقة 12 و12 ميجابكسل، مع مميزات أخرى تدعم تقنية التثبيت البصري OIS وتصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30/60 إطار في الثانية.

ولعشاق السيلفي يتوافر بالهاتف كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل بحجم فتحة العدسة F/2.2، مع مميزات وضع عزل الخلفية ووضع التصوير الليلي، تقنية HDR، إشارة الالتقاط، وكشف الوجوه والابتسامات، والمؤقت الذاتي.

كما يأتي الهاتف مع معالج هواتف أندرويد لسنة 2023 بدون منازع، حيث جاء مزود ا بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 بدقة تصنيع 4 نانومتر.

والهاتف مقاوم للماء بمعيار IPX8، مقاومة الماء تصل الى عمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة تحت الماء.

سعر هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5