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مواصفات وسعر سامسونج Galaxy Z Flip 5.. شاشة قابلة للطي مبهرة

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رياض - احمد صلاح - عندما تبحث عن التميز والتفرد، فتش وراء هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5، الذي جاء بمميزات مبهرة لينافس في سوق الهواتف الذكية الرائدة مع  شاشة قابلة للطي تخطف القلوب، وكاميرا بدقة عالية لتسجيل اللحظات السعيدة، وبطارية  ضخمة تدوم طوال اليوم .

 سامسونج Galaxy Z Flip 5

  • ويستعرض دوت الخليج في السطور التالية مواصفات وسعر سامسونج Galaxy Z Flip 5، والآن نتعرف سويا على  تفاصيل الهاتف الذكي المميز.

مواصفات سامسونج Galaxy Z Flip 5

  • وفي البداية نتوقف عند تصميم الهاتف مع  شاشة مميزة  قابلة للطي مذهلة من نوع Dynamic AMOLED 2X.
  • وأيضا يأتي الهاتف مع كاميرا  ثنائية بدقة 12 و12 ميجابكسل، مع مميزات أخرى تدعم  تقنية التثبيت البصري OIS وتصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30/60 إطار في الثانية.
  • ولعشاق السيلفي يتوافر بالهاتف كاميرا  أمامية بدقة 10 ميجابكسل بحجم فتحة العدسة F/2.2، مع مميزات وضع عزل الخلفية ووضع التصوير الليلي، تقنية HDR،  إشارة الالتقاط، وكشف الوجوه والابتسامات، والمؤقت الذاتي.
  • كما يأتي الهاتف مع  معالج هواتف أندرويد لسنة 2023 بدون منازع، حيث جاء مزود ا بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 بدقة تصنيع 4 نانومتر.
  • والهاتف مقاوم للماء بمعيار IPX8، مقاومة الماء تصل الى عمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة تحت الماء.

سعر  هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5

  • يأتي سعر  هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5 في مصر في حدود 30900 جنيه مصري .
  • كما جاء  سعر  هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5 بحوالي 1000 دولار أمريكي.
  • وأيضا جاء سعر سامسونج Galaxy Z Flip 5 في السعودية بحوالي 3750 ريال سعودي.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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