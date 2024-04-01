إيلون ماسك: نسبة تدمير الذكاء الاصطناعي للبشرية من 10 لـ 20 %

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 09:40 مساءً - قال الملياردير إيلون ماسك إن هناك احتمال ضئيل أن يكون الذكاء الاصطناعي مدمرًا للبشرية ، وربما تتراوح نسبة هذا الاحتمال من 10 إلى 20 %، ولكن السيناريو الإيجابي المحتمل يفوق السيناريو السلبي.

وخلال حديثه في ندوة "Great AI Debate" التي عقدت مؤخرًا، قال ماسك إنه لا يزال يعتقد أن الأشياء الجيدة التي يمكن للذكاء الاصطناعي القيام بها تستحق المخاطرة.

وحسبما أفاد موقع Business Insider فإن رجل الأعمال إيلون ماسك لم يخوض في تفاصيل كيفية وصوله إلى حسابات المخاطر.

وخلال القمة، قال ماسك أنه بحلول عام 2030، سيكون الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً من البشر، وفي حين أنه متفائل بشأن الأشياء الجيدة التي يمكن أن يفعلها الذكاء الاصطناعي، فهو يعتقد أيضًا أننا بحاجة إلى توخي الحذر بشأن الأشياء السيئة التي يمكن أن يجلبها.

وكان إيلون ماسك قلقًا بشأن الذكاء الاصطناعي منذ فترة، وفي نوفمبر الماضي، قال إن هناك احتمال أن يصبح الذكاء الاصطناعي سيئًا. على الرغم من أنه يعتقد أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون له قواعد، فقد أنشأ شركة xAI لجعل الذكاء الاصطناعي أفضل، ووضعها كمنافس لشركة OpenAI.