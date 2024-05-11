إليكم أسباب تكوين حصى الكلى

إليكم أسباب تكوين حصى الكلىأوضحت الطبيبة الإختصاصيّة في أمراض الباطنية أناستاسيا تيموشينكو، أن حصى الكلى تتشكّل نتيجة اضطراب عملية التمثيل الغذائي وتراكم الأملاح غير القابلة للذوبان.

وأشارت إلى أن حصى الكلى يمكن أن تتشكّل تحت تأثير عوامل معينة، مثل السمنة أو مرض كرون.

ووفقاً لها، إن حصى الكلى عادةً ما تحدث تحت تأثير عوامل معينة، مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم الشرياني واضطراب استقلاب حمض اليوريك وأمراض الجهاز الهضمي المرتبطة بسوء الامتصاص، وخصوصاً الحالات بعد عمليات استئصال الأمعاء وعمليات علاج السمنة ومرض كرون (التهاب مزمن في الجهاز الهضمي).

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتشكّل حصى الكلى بسبب اضطراب عملية استقلاب الكالسيوم. وتشمل مجموعة الخطر الأشخاص الذين يعانون من التهابات في الجهاز البولي ومشكلات أيضية، وفق RT.

يذكر أن الطبيب الإختصاصي في أمراض القلب غيرمان غاندلمان أشار في وقت سابق، إلى أن الجمع بين اللحوم ومنتجات الألبان والسبانخ يزيد كثيرا من خطر تشكل الحصى في الجهاز البولي. كما أن عدم شرب كمية كافية من المياه له العواقب عينها.