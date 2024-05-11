"وآتساب" تختبر ميزة جديدة.. تعرف عليها

"وآتساب" تختبر ميزة جديدة.. تعرف عليهاأعلنت منصة المراسلة الفورية /وآتساب /، اختبار ميزة جديدة في تطبيق هواتف /الآيفون/ تمنع التقاط لقطات الشاشة لصور الملف الشخصي للمستخدمين.

وقالت المنصة في بيان لها: صممنا تلك الميزة بهدف زيادة خصوصية المستخدمين، وتقليل الأخطار التي قد تنجم عن الاحتفاظ بالصور الشخصية للمستخدمين، ومشاركتها بنحو غير مصرح به دون موافقة أصحابها.

وأوضحت أن هذه الميزة تمنع التقاط لقطات شاشة للصور الشخصية للمستخدمين، وعند محاولة فعل ذلك، تظهر رسالة تفيد بحظر تلك الوظيفة.

جدير بالذكر أن منصة /وآتساب/ كانت قد أطلقت تحديثا أخيرا يضم تغييرات جديدة في واجهة المستخدم لتطبيقها في هواتف/ آيفون وأندرويد/.*وكالات

