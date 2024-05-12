انت الأن تتابع خبر "لمحبي الهواتف الذكية”.. سعر جوال Samsung Galaxy S21 Ultra في السعودية مواصفاته المميزة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مزايا هاتف سامسونج جالاكسي S 21 الترا من أكثر الهواتف التي يتم البحث عن السعر الخاص بها خاصةً لأن شركة سامسونج قامت بتوفير مزايا متنوعة في الهاتف من أهمها المعالج القوي الذي يجعل الأداء أقل ما يوصف به الهاتف أنه رائع وقوي، فضلًا عن سعة البطارية التي تصل إلى 5000 ملي أمبير والذي تضمن استخدام الهاتف على مدار اليوم دون الحاجة إلى شحن الهاتف أكثر من مرة.

“لمحبي الهواتف” سعر جوال Samsung Galaxy S21 Ultra في السعودية مواصفاته المميزة

مواصفات هاتف سامسونج S21 الترا

تعددت المواصفات التي وفرتها شركة سامسونج في هذا الهاتف، وبناءً على ذلك تتمثل تلك المواصفات في الآتي:المعالج معالج ثماني النواة كوالكوم Exynos 2100

الذاكرة

ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

ذاكرة صلبة 256 جيجا بايت، والجهاز لا يدعم توسيع الذاكرة من خلال إضافة كارت ميموري.

الكاميرا

الكاميرا الخلفية رباعية تأتي بدقة 108/ 10/ 10/ 12 ميجا بكسل.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 40 ميجا بكسل.

الشاشة

الشاشة من نوع أموليد 2x.

معدل تحديث الشاشة 120 هرتز.

درجة السطوع 1500 شمعة.

الشاشة تأتي بحجم 6.8 بوصة.

دقة الشاشة 1440x 3200 بكثا

الظهر والشاشة مصنعين من زجاج غوريلا فيكتوس في حين أن الإطار من الألومنيوم.

الشاشة محمية بطبقة زجاج من غوريلا فيكتوس.

الجهاز مقاوم للمياه والغبار شهادة IP68 حيث يمكن استخدام الهاتف على عمق متر ونصف لمدة نصف ساعة.

الأبعاد من كول تعرض وسمك 165.1×75.6×8.9 مليمتر.

الجهاز يحتوي على مستشعر البصمة ولكن توجد في نصف الشاشة.

نظام التشغيل نظام التشغيل أندرويد 11.

البطارية البطارية من النوع الغير قابل للإزالة يأتي بسعة 5000 ملي أمبير مع إمكانية الشحن السريع بقوة 25 واط.

الوزن وزن الهاتف 227 جرام.

الشبكات الهاتف يدعم الجيل الخامس من شبكات الاتصال، مع وجود شريحتين اتصالات.

أسعار هاتف سامسونج S21 الترا