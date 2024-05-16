انت الأن تتابع خبر ينافس الايفون.. ميزات مذهلة لهاتف Realme C55 تجعله موبايل خرافي في السعودية!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت شركة ريلمي أحدث هواتفها، Realme C55، والذي يتميز بدعمه لخاصية الـ Dynamic Island، ما جذب اهتمام العديد من المتابعين والمستخدمين. الهاتف الجديد يأتي بتصميم أنيق ومزايا تقنية متقدمة تشمل معالج Helio G88 من شركة ميديا تك وكاميرات خلفية بدقة تصل إلى 64 ميجابكسل، بالإضافة إلى بطارية قوية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

يحتوي الهاتف على شاشة IPS LCD بقياس 6.72 إنش ودقة 1080×2400 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز. للأمان، يُقدم الهاتف ميزات مثل مستشعر بصمة مدمج بزر الطاقة وخاصية التعرف على الوجه.

من حيث الأداء، يوفر Realme c55 تجربة ممتازة خصوصًا لمحبي الألعاب بفضل المعالج القوي والمعالج الرسومي Mali-G52 MC2. كما يتمتع بخيارات تخزين مرنة تتراوح بين 128 جيجابايت و6 جيجابايت رام، و256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام.

زُود الهاتف بسعة تخزين قابلة للتوسعة عبر بطاقة ذاكرة خارجية ويدعم استخدام شريحتي اتصال في آن واحد. الجهاز متوفر بألوان الأسود والذهبي ويزن 189.5 جرام، ما يجعله خفيفًا وسهل الحمل.

يأتي Realme C55 مزودًا بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة Realme UI 4.0، وهو ما يعزز من تجربة المستخدم بشكل كبير. شبكات الاتصال المدعومة تشمل 2G, 3G, و4G، وتوفر كاميرا الهاتف الخلفية أداءً ممتازاً في التقاط الصور بتفاصيل عالية.

تقنيات مثل Dynamic Island والمواصفات العالية تجعل من Realme C55 خيارًا جذابًا لعشاق التكنولوجيا وتأكيدًا على التزام ريلمي بتحسين وابتكار مجموعتها من الأجهزة المحمولة.