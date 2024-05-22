انت الأن تتابع خبر وفر2000 ريال.. الجمال والمتانة يجتمعان في موبايل ايفون ١٢ برو ماكس عملاق أبل بالتقسيط من مكتبة جرير السعودية!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر iPhone 12 Pro Max، الذي طُرح في الأسواق منذ سنوات، من بين الهواتف البارزة في محفظة منتجات شركة أبل الأمريكية. على الرغم من تجاوز الوقت، يحافظ الجهاز على مكانته بفضل تصميمه الفخم، وأناقته التي تنال إعجاب مختلف الأذواق، وألوانه الجذابة. يزخر الهاتف بمعالج Apple A14 Bionic، من أسرع معالجات الشركة، مما يوفر أداءً متميزًا.

كما يتمتع بكاميرات قادرة على التقاط صور عالية الجودة في مختلف الظروف الإضاءة، ويدعم تقنيات الاتصال الحديثة بما في ذلك شبكات الجيل الخامس 5G.

قدمت بوابة الصبح الإخبارية تفاصيل عن توافر iPhone 12 Pro Max من خلال خطط الدفع التقسيطي التي تقدمها مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية، حيث يُعرض الهاتف بسعر إجمالي يبلغ 4999 ريال سعودي، دون احتساب ضريبة القيمة المضافة.

أما القسط الشهري فيصل إلى 226.34 ريال لمدة 36 شهر، مع ضمان من المصنع يمتد لـ 24 شهر. تشمل المواصفات التقنية للجهاز معالج رسوميات Apple GPU 4 core وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت مع 6 جيجا رام. تتألف الكاميرا الأمامية من عدستين، بينما تحتوي الخلفية على أربع عدسات، بدقات 12 ميجابكسل إضافة إلى TOF 3D LiDAR.

من الخصائص الفريدة لهذا الجهاز دعمه للشحن السريع والشحن اللاسلكي Magsafe وقدرته على مقاومة الماء حتى عمق ستة أمتار. تأتي الشاشة من نوع Super Retina XDR OLED بحجم 6.7 إنش، ويعمل الجهاز بنظام تشغيل IOS14.

هذه التقنيات المتقدمة تجعل iPhone 12 Pro Max خيارًا مفضلًا في سوق الهواتف الذكية، لا سيما بالنسبة للعملاء الباحثين عن جودة وأداء متميزين في منتج واحد.

تؤكد استمرارية شعبية هذا النموذج استراتيجية أبل في تقديم منتجات تجمع بين المتانة والتقنية المتطورة، مما يحفظ لها مكانة ريادية ثابتة في السوق العالمي للهواتف الذكية.