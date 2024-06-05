مؤتمر صحفي سلط الضوء على خدمات الدفع الالكتروني

مؤتمر صحفي سلط الضوء على خدمات الدفع الالكترونيعقدت محفظة جوالي التابعة لشركة وي كاش اليوم بصنعاء، مؤتمراً صحفياً لتسليط الضوء على الثقافة المالية والمصرفية الجديدة المتمثلة بخدمات الدفع الالكتروني، وبمناسبة تجاوز مشتركي المحفظة مليون مشترك.

وقال المدير التنفيذي لمحفظة جوالي شركة "وي كاش" عبدالباسط الشرفي، إن الخدمات المالية الالكتروني أصبحت متطلب مجتمعي ومواكبة للتطورات المالية والمصرفية، وأن المجتمع مقدم على ثقافة مالية ومصرفية ومستقبل الخدمات المالية الالكترونية الجديدة، كما أن الدولة مقدمة على تحقيق المشول المالي الالكتروني لتعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي.

وأشار الى النجاح الذي حققته محفظة جوالي "وي كاش" رغم انطلاقتها الحديثة منذ عامين ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع المالي والمصرفي والبلد بشكل عام، إلا أنها استطاعت أن تحقق نجاح كبير إذ وتجاوز مشتركيها مليون مشترك، مؤكداً أن تطوير العمل المالي والمصرفي الالكتروني بحاجة الى تشريعات تناسب طبيعة المجتمع تساعد على انتشار وتوسع الخدمات المالية والمصرفية الالكترونية.

وبيـّن البيان الصادر عن المؤتمر الصحفي أن محفظة جوالي "وي كاش" تعمل على نشر وتعزيز الشمول المالي والثقافة المالية وبناء الشراكات الواسعة مع مختلف القطاعات مثل البنوك ومؤسسات التمويل الاصغر والانتشار الواسع لخدماتها عبر أكبر شبكة من الوكلاء ونقاط الخدمة، وإيلاء المرأة اهتماماً خاصاً من خلال تخصص خدمة الجوهرة بكادر نسائي متكامل.