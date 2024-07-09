إليكم أهمية شرب المياه صباحاً

إليكم أهمية شرب المياه صباحاًأعلنت اختصاصيّة الغدد الصماء الدكتورة ناتاليا نوفيكوفا أن شرب المياه في الصباح ينشّط الجهاز الهضمي ويُحفّز إنتاج الإنزيمات الضرورية.

وقالت نوفيكوفا في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "يجب أن يدرك كل شخص أن هذا ضروري. لذلك يجب أن يشرب المياه في الصباح، حيث يعمل كمشغل للجهاز الهضمي، لأنه أثناء النوم، تبقى الإنزيمات في القنوات، لذلك يجب تحفيزها للعمل ومن أجل ذلك يجب شرب المياه الذي يبدأ بتحريكها، وبعدها يتناول الشخص وجبة الفطور ويبدأ الجهاز الهضمي بإفراز إنزيمات جديدة لهضم الطعام بكفاءة عالية".

ونصحت بضرورة شرب المياه صباحا منذ الطفولة، وشرب لترين من المياه في اليوم، من دون حساب العصائر والشاي والقهوة والحساء وغيرها.