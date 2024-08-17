انت الأن تتابع خبر إزاي تاخد 200 جيجابايتس هدية لحد شهرين مع وي؟ عرض مذهل لعملاء الإنترنت الأرضي الحاليين إياك يفوتك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدم شركة وي عرضًا مميزًا لعملاء WE Space الحاليين يتيح لهم زيادة سعة بيانات الإنترنت الأرضي مع الحصول على جيجابايتس إضافية تصل إلى 200 جيجابايت مجانًا لمدة شهرين. هذا العرض المذهل هو فرصة مثالية لزيادة سعة بياناتك بأقل تكلفة ممكنة، ويتماشى مع التزام الشركة بتقديم أفضل خدمات الإنترنت لمستخدميها.

ترقية باقات سوبر – سرعة تصل إلى 30 ميجابت/ث

إذا كنت مشتركًا في باقات سوبر، يمكنك الترقية إلى باقة أعلى والحصول على الجيجابايتس المجانية التالية:

سوبر 140 جيجابايت إلى سوبر 250 جيجابايت: 50 جيجابايت إضافية.

سوبر 400 جيجابايت إلى سوبر 600 جيجابايت: 100 جيجابايت إضافية.

سوبر 600 جيجابايت إلى سوبر 1 تيرابايت: 150 جيجابايت إضافية.

سوبر 1 تيرابايت إلى سوبر 1 تيرابايت: 200 جيجابايت إضافية.

ترقية باقات ميجا – سرعة تصل إلى 70 ميجابت/ث

لمستخدمي باقات ميجا، استفد من الجيجابايتس المجانية التالية عند الترقية:

ميجا 140 جيجابايت إلى ميجا 250 جيجابايت: 100 جيجابايت إضافية.

ميجا 600 جيجابايت إلى ميجا 1 تيرابايت: 150 جيجابايت إضافية.

ميجا 250 جيجابايت إلى ميجا 600 جيجابايت: 150 جيجابايت إضافية.

ميجا 600 جيجابايت إلى ميجا 1 تيرابايت: 200 جيجابايت إضافية.

ترقية باقات ألترا – سرعة تصل إلى 100 ميجابت/ث

إذا كنت من مستخدمي باقات ألترا، يمكنك الحصول على الجيجابايتس المجانية التالية عند الترقية:

ألترا 140 جيجابايت إلى ألترا 250 جيجابايت: 100 جيجابايت إضافية.

ألترا 600 جيجابايت إلى ألترا 1 تيرابايت: 150 جيجابايت إضافية.

ألترا 250 جيجابايت إلى ألترا 600 جيجابايت: 150 جيجابايت إضافية.

ألترا 600 جيجابايت إلى ألترا 1 تيرابايت: 200 جيجابايت إضافية.

شروط وأحكام العرض