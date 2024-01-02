نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوفي إيجيهيري لـ "دوت الخليج الرياضي": فضلت تمثيل نيجيريا على انجلترا.. صلاح خير سفير للكرة الإفريقية ومصر مرشحة للقب الكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف حارس مرمى أرسنال، أوفي إيجيهيري، أن مستقبله الدولي يكمن في نيجيريا على الرغم من أنه مؤهل لتمثيل بلدين آخرين.

ولد إيهيري في لندن ما يجعله مؤهلًا للعب مع المنتخب الإنجليزي ويمكنه أيضًا اللعب مع منتخب أوغندا من خلال والدته الأوغندية.

الحارس البالغ من العمر 20 عامًا موجود في الجانرز منذ اثني عشر عامًا بعد أن انضم إلى نادي شمال لندن على مستوى U9، وترقى في صفوف الأكاديمية ليوقع أول عقد احترافي له في أغسطس 2021.

كما سبق له تجربة كرة القدم للرجال من خلال فترتي إعارة ناجحتين في فريق تشيلمسفورد سيتي، ونادي فيكاوسليجا الفنلندي إس جيه كيه سينايوكي، وحافظ على إجمالي 21 شباك نظيفة لكلا الفريقين الموسم الماضي.

وقد تم استدعاء إيهيري إلى معسكر تدريب فلاينج إيجلز مع زميله في فريق أرسنال آنذاك جويل إيدهو قبل كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2023 لكن حارس المرمى لم يتمكن من السفر إلى أبوجا بسبب التزامات النادي.

من جانبه يركز إيجيهيري على مسيرته مع نادي أرسنال لكنه أكد أنه سيقبل الاستدعاء لتمثيل نيجيريا، وهي دولة مؤهل لها من خلال والده النيجيري.

وأشار إيجيهيري، في تصريحات لـ دوت الخليج الرياضي، إلى أنه فخور بأنه نيجيري ولديه معرفة جيدة إلى حد ما بتاريخ كرة القدم في البلاد.

وفي حديثه إلى "دوت الخليج الرياضي" قال إيجيهيري: "أتذكر عندما فزنا بكأس الأمم الأفريقية مع أمونيكي، وذلك عندما كنت صغيرًا وكنت أحب كرة القدم حقًا في ذلك الوقت، لذلك كنت أشاهدها كثيرًا".

وأضاف "بنسبة 100%، عندما كنت أشاهد ذلك، كان الأمر ملهمًا وأريد بالتأكيد أن أكون أحد حراس المرمى الذين يتحدثون عن نيجيريا في التاريخ إلى الأبد، لذلك أرغب بالتأكيد في اللعب ".

وتابع "في العام الماضي، أتيحت لي فرصة أيضًا ولكن لسوء الحظ كنت على سبيل الإعارة، لذا كان القرار صعبًا بعض الشيء ولكن كان علي البقاء للحصول على كرة القدم للرجال ".

وأشار "والدي من نيجيريا، ومن الواضح أنني أخذت منه الكثير، أحب الطعام بالطبع، وأحب الثقافة والكنيسة والموسيقى ".

واستمر "هناك الكثير مما أحبه في نيجيريا وأنا بالتأكيد بحاجة إلى زيارتها مرة أخرى لأنني لم أزرها منذ فترة طويلة، لا أستطيع حتى أن أتذكر متى زرتها آخر مرة ولكن آمل أن أزورها هذا الصيف. أنا أحب نيجيريا."

ثم تحدث عن حظوظ نيجيريا في الفوز بكأس الأمم الأفريقية، في ساحل العاج هذا الشهر:" بالطبع نيجيريا مرشحة بقوة للبطولة، نمتلك لاعبيتن على مستوى عالٍ، ولدينا أفضل مهاجم في القارة فيكتور أوسيمين ".

وعند سؤاله عن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والمنتخب المصري قال إيجيهيري:" صلاح صنع تاريخ كبير لفريق ليفربول في البريميرليج، هو خير سفير لبلاده والكرة الأفريقية، فهو أحد أفضل اللاعبين في العالم في الوقت الحالي ".

وعن قدرة مصر على تحقيق اللقب القاري بعد أن فشل في النسخة الماضية أمام المنتخب السنغالي:" مصر دائمًا مرشحة بقوة للقب، ما أعرفه أنها صاحبة الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، لديها محمد صلاح، ومحمد النني، وأعتقد أن هناك لاعبين متميزين في الفريق ".