نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام 5 مباريات مساء اليوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من شهر يناير الجاري في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك في إطار إياب الدور الثالث.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في كأس الاتحاد الإنجليزي

وولفرهامبتون ضد برينتفورد – في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

إيستلي ضد نيوبورت كونتي – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

برمنجهام ضد هال سيتى – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

بولتون واندررز ضد لوتون تاون – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

بريستول ضد وست هام يونايتد – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الثلاثاء في كأس الاتحاد الإنجليزي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الثلاثاء، عبر قنواتها.