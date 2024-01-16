نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حارس الزمالك يكشف لماذا رفضت إدارة الأبيض رحيله عن القلعة البيضاء؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث اللاعب الشاب معاذ علاء الدين، حارس مرمى الفريق الأول بنادي الزمالك، عن كواليس انضمامه إلى صفوف القلعة البيضاء،قبل ثلاثة أعوام، قادمًا من صفوف نادي مصر المقاصة.



وقال معاذ علاء في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع عبر شاشة عبر قناة الزمالك: "بدأت مسيرتي الكروية كظهير أيسر، قبل أن يطالبني المدرب بالتحول لمركز حراسة المرمى".



وتابع: "في بداية الأمر كنت معترضًا بشدة، ولكني بعد المشاركة في التدريبات كحارس مرمى، اقتنعت بالفكرة وقدمت مستويات جيدة مع فريقي".



وأضاف: "كابتن عبد الواحد السيد مثلي الأعلى داخل مصر، وأتمنى السير على نهجه في مسيرتي الكروية".



وأشار حارس الزمالك الشاب، إلى أن انضمامه إلى القلعة البيضاء جاء في فترة إيقاف القيد بالنادي قبل ثلاثة أعوام، ما منعني من المشاركة في المباريات الرسمية مع فرق الشباب.



واستطردت: "مجلس إدارة نادي الزمالك رفض إعارتي في ذلك الوقت، وتم تصعيدي لصفوف الفريق الأول بعد انضمامي للنادي ب10 أيام فقط".



وأكمل: "تصعيدي للفريق الأول ساعدني كثيرا على اكتساب الكثير من الخبرات، بالتدريب مع نجوم كبار في مركز حراسة المرمى.



واختتم معاذ علاء حديثه قائلا: "الموسم الحالي هو الأهم لي مع الزمالك، بعدما تم قيدي في القائمة المحلية والأفريقية للفريق، وأصبحت أتواجد بصفة دائمة رفقة الفريق الأول".