نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تُستكمل مباريات الجولة الثانية من عمر بطولة كأس الرابطة المصرية، وقد توج فريق سيراميكا كليوباترا بالنسخة الماضية من البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب المصري البورسعيدي.

وبدأت الجولة الثانية من كأس الرابطة، أمس، حيث حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز على حساب بلدية المحلة، بنتيجة هدف دون رد.

مباريات اليوم في كأس الرابطة

- فاركو 3:00 زد اف سي

- سموحة 5:00 مودرن فيوتشر

- طلائع الجيش 5:00 بيراميدز

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، مباريات بطولة كأس الرابطة المصرية، حيث تعد مجموعة قنوات أون تايم هى الناقل الحصري لمباريات البطولة.

ويغيب فريقي الأهلي والزمالك عن بطولة كأس الرابطة المصرية، وذلك بعد انسحابهما من البطولة بشكل رسمي قبل قرعة دور المجموعات.