تشكيل مباراة خيتافي ضد إشبيلية المتوقع في كأس الملك الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز"، مواجهة صعبة وقوية بين فريقي خيتافي وإشبيلية مساء اليوم الثلاثاء 16 يناير 2023، وذلك في إطار دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة خيتافي أمام إشبيلية في كأس ملك إسبانيا

تنطلق صافرة البداية لمباراة خيتافي وإشبيلية اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل إشبيلية المتوقع لمواجهة خيتافي في كأس ملك إسبانيا

حراسة المرمى: ماركو.

خط الدفاع: خيسوس نافاز، سيرجيو راموس، ماركاو، إنريك جيسوس سالاس.

خط الوسط: بوباكاري، سوسو، إيفان راكيتيتش، أوليفيه.

خط الهجوم: لوكاس أوكامبوس، إيساك روميرو.

القنوات الناقلة لمباراة خيتافي أمام إشبيلية في كأس ملك إسبانيا

تذاع مباراة خيتافي ضد إشبيلية مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة كأس ملك إسبانيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC EXTRA 1HD، بتعليق المعلق عبد الله الحربي.