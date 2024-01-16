نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من معلق مباراة مباراة السعودية ضد عمان اليوم الثلاثاء في كأس أمم آسيا ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع كبير من عشاقي ومتابعي كرة القدم الأسيوية، عبر محركات البحث جوجل عن معلق مباراة منتخب مباراة السعودية ضد نظيره منتخب عمان في كأس آسيا 2024.

متي موعد مباراة منتخب السعودية ضد عمان في كأس آسيا 2024؟

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره منتخب عمان مساء اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024، في الجولة الأولي من منافسات كأس آسيا 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب خليفة الدولي المباراة المرتقبة بين منتخب السعودية ضد نظيره عمان في الجولة لأولي من منافسات كأس آسيا 2024.

من معلق مباراة منتخب السعودية ضد عمان في كأس آسيا؟

تذاع أحداث المباراة عبر قناة SSC 1 السعودية بتعليق على سعيد الكعبي، مشاري القرني، وبي إن سبورتس 1 بتعليق حسن العيدروس، والكأس 1بتعليق أحمد الطيب، وأبو ظبي الرياضية 1 بتعليق عامر عبدالله.

BeIN Sport CUP 1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد أبو ظبي الرياضية 1

أسم القناة: Abu Dhabi Sports HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.