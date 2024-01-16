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أحمد جودة - القاهرة -

مازال العديد من عشاق الكرة الأفريقية يبحثون عن تردد القنوات المفتوحة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2023 والمقامة حاليا في كوت ديفوار وتستمر حتى 2024.

اتفرج ببلاش.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2023

جاءت مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار على النحو التالي:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار – نيجيريا – غينيا الاستوائية – غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر – غانا – كاب فيردي – موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال – الكاميرون – غينيا – جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر – بوركينا فاسو – موريتانيا – أنغولا.

المجموعة الخامسة: تونس – مالي – جنوب إفريقيا – ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب – كونغو الديمقراطية – زامبيا – تنزانيا

تنقل جميع مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا، عبر قنوات بين سبورت القطرية بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما هناك عدد من القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا مجانًا، حيث تنقل عدد من القنوات عبر قمر النايل سات المواجهات مجانًا عبر عدد من القنوات المفتوحة، وهي كالتالي:

1- القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

2- قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

3- قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب

التردد: 12437 -H -27500

4- قناة RING HD

القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق

التردد: 12418-H-30000

5- قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

6- قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

7- قناة SPORT TV 1 HD

القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W

التردد: 12246-H-27500

8- قناة ESPN 901

القمر الصناعي: تيليستار 15

التردد: 12609-H-7550

9- قناة Solo Calcio

القمر الصناعي: الاوروبي 13 شرق

التردد: 11179-H-27500

10- قناة TV 8.5

القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق

التردد: 12356 – أفقي – 7100