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أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب مالي مع نظيره منتخب جنوب إفريقيا مساء اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

التشكيلة المتوقعة لمباراة مالي ضد جنوب إفريقيا في أمم إفريقيا

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لإذاعة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية بشكل حصري.

تشكيل جنوب إفريقيا المتوقع ضد مالي

حراسة المرمى: فيلي موثوا.

خط الدفاع: أوبيري موديبا، سياندا زولو، خوليسو موداو، نكوسنياثي سبيبسي.

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، سفيفيلو سيتولي، زاكيلي ليباسا.

خط الهجوم: ميهلالي مايامبيلا، بيرسي تاو، ثيمبا زواني.

تشكيل مالي المتوقع ضد جنوب إفريقيا

في حراسة المرمى: دياوارا.

في الدفاع: تراوري، نياكاتي، فوفانا، وساكو.

في خط الوسط، حيدرة وكوليبالي وبيسوما.

في الهجوم، محمد دومبيا، سيكو كويتا، وإبراهيما سيسوكو.