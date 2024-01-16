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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر يوتيوب.. مشاهدة مباراة تونس أمام ناميبيا في أمم إفريقيا YouTube Live، Tunisia، Namibia، تونس أمام ناميبيا Namibia، في أمم إفريقيا YouTube Live، بعد تألقهم في التصفيات وتحقيق نتائج مميزة، يستعد منتخب تونس Tunisia لبدء مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة منتخب ناميبيا، الذي يشارك في البطولة للمرة الرابعة في تاريخه.



منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا



وتبدو الفرصة مواتية لمنتخب تونس في هذه المواجهة، حيث لم يحقق منتخب ناميبيا أي فوز في مبارياته السابقة في بطولة كأس الأمم الأفريقية. لذا، ننصحك بمشاهدة المباراة بث مباشر يوتيوب.. مشاهدة مباراة تونس أمام ناميبيا في أمم إفريقيا YouTube Live والاستمتاع بالإثارة.



مشاهدة مباراة تونس أمام ناميبيا في أمم إفريقيا YouTube Live

انطلقت المباراة بين تونس وناميبيا في ملعب أمادو كوليبالي، حيث أعلنت صافرة الحكم عبدالقادر أرتان بدء المباراة. يمكنك متابعة البث المباشر للمباراة يمكنك مشاهدة بث مباشر يوتيوب.. مباراة تونس أمام ناميبيا في أمم إفريقيا YouTube Live، من خلال الضغط هنا.

مبارة تونس الافتتاحية في كأس أمم إفريقيا



يجدر بالذكر أن منتخب تونس لم يتمكن من تحقيق الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة في مباريات الافتتاح في بطولة كأس الأمم الأفريقية، آخر مرة فاز فيها في مباراة افتتاح البطولة كانت في عام 2013 أمام الجزائر. ومن هنا، يسعى منتخب تونس إلى كسر هذه العقدة وتحقيق الانتصار على منتخب ناميبيا.

يمكنك متابعة المباراة بث مباشر على قناة بين سبورت إفريقيا (beIN SPORTS AFC)، والاستمتاع بتعليق عصام الشوالي، من خلال الضغط هنا.

مشاركة منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا



يشار إلى أن منتخب تونس يشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا للمرة الحادية والعشرين، وهذه المشاركة هي السادسة عشرة على التوالي، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة.



فوز منتخب تونس ببطولة كأس أمم إفريقيا



وقد حقق منتخب تونس لقب البطولة مرة واحدة فقط في عام 2004، ومنذ ذلك الحين، تمكن فقط من التأهل إلى مرحلة ربع النهائي مرة واحدة في عام 2019، حيث خسر في مباراة المركز الثالث.



ويسعى نسور قرطاج لتحقيق تقدم أكبر في هذه النسخة من البطولة. لذا، ننصحك بمشاهدة مباراة تونس وناميبيا بث مباشر والاستمتاع باللقاء الآن.



تردد القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد ناميبيا:



قناة tvt التوغولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

- التردد: 11900

- الاستقطاب: أفقي

- الترميز: 27500

قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

- التردد: 11900

- الاستقطاب: أفقي

- الترميز: 27500

قناة Ortb البنينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

- التردد: 11900

- الاستقطاب: أفقي

- الترميز: 27500

قناة TRT (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 7 شرق

- التردد: 11900

- الاستقطاب: أفقي

- الترميز: 27500

القمر الصناعي تركسات 42 شرق

التردد 12356 H

معدل ترميز 7100



يمكنك متابعة جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 في كأس أمم إفريقيا