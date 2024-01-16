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أحمد جودة - القاهرة - أكد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تحقيق فريقه لعدة مكاسب فنية من ودية الشباب الكويتي والتي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب النادي.

معتمد جمال: الزمالك حقق عدة مكاسب فنية من ودية الشباب الكويتي

وقال معتمد جمال:" تجربة الشباب الكويتي الودية مُفيدة فنيًا، بعدما اطمأن الجهاز الفني على مستويات اللاعبين، خاصة العائدين من الإصابة".

وأضاف: "هدف الجهاز الفني من الثلاث مباريات الودية التي خاضها الفريق حتى الآن، هو تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا بشكل جيد، قبل المشاركة في دورتي الإمارات.

وكان الزمالك حقق الفوز على الشباب الكويتي بأربعة أهداف دون مقابل، سجل الأهداف كل من، " محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد السيد ومصطفى شلبي وسيد عبد الله "نيمار" على الترتيب.

وكان الزمالك حقق الفوز على الشباب الكويتي بأربعة أهداف دون مقابل، سجل الأهداف كل من، " محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد السيد ومصطفى شلبي وسيد عبد الله "نيمار" على الترتيب.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.