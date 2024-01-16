نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلول أساسيا.. تشكيل تونس الرسمي لمواجهة ناميبيا في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن جلال القادري، المدير الفني لمنتخب تونس، تشكيل نسور قرطاج في أول اختبارات كأس الأمم الإفريقية، أمام نظيره منتخب ناميبيا، ضمن مباريات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير الجاري بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.
- تشكيل تونس أمام ناميبيا في كأس الأمم الإفريقية
وتقع نسور قرطاج ضمن مباريات المجموعة الخامسة رفقة ناميبيا وجنوب إفريقيا ومنتخب مالي، وجاء تشكيل تونس كالتالي:
حراسة المرمى: البشير بن سعيد
خط الدفاع: وجدي كشريدة- ياسين مرياح- منتصر الطالبي- علي معلول
خط الوسط: إلياس سخيري- بن سليماني- محمد علي بن رمضان.
خط الهجوم: يوسف المساكني- طه ياسين الخنيسي- إلياس العاشوري.
- القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية
- القناة الجزائرية الأولى
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 11680.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- قناة فوكس سبورت
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12284
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
قناة Canal 11 HD
القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب
التردد: 12437 -H -27500
قناة RING HD
القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق
التردد: 12418-H-30000
- قناة النبأ الليبية
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11096
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
- قناة تيلي تشاد
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12015
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