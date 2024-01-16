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أحمد جودة - القاهرة - قبل أيام قليلة على ديربي العاصمة الإسبانية في ثمن نهائي كأس الملك على ملعب واندا ميتروبوليتانو أمام ريال مدريد، لم يستقر الأرجنتيني دييغو سيميوني بعد على التشكيل الأمثل الذي سيبدأ به اللقاء الذي سيبحث فيه عن الثأر، بعد الخسارة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني منذ أيام في الرياض 3-5.

الحيرة تسيطر على سيميوني قبل مواجهة ريال مدريد

واصل الـ "تشولو" تجاربه على التشكيل الأساسي، في ظل الحيرة في الاختيار بين خوسيه ماريا خيمينيز، أو ستيفان سافيتش في قلب الدفاع، وماركوس يورنتي أو الأرجنتيني ناويل مولينا في الجانب الأيمن.

وباستثناء مركز حراسة المرمى الذي لا جدال فيه بوجود السلوفيني يان أوبلاك، وثنائي الدفاع أكسيل فيتسل وماريو إيرموسو، لم يستقر المدرب الأرجنتيني بعد على باقي العناصر التي ستبدأ اللقاء، وإن كان هناك استقرار مبدئي على ثنائية النجمين ألفارو موراتا والفرنسي أنطوان غريزمان في الهجوم.

ويدخل "الأتلتي" مباراة الخميس بغيابات مؤكدة متمثلة في الفرنسي توماس ليمار، الذي يعاني من تمزق في وتر أكيلس، والموزمبيقي رينيلدو ماندافا لمشاركته مع منتخب بلاده في بطولة الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.