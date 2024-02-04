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أحمد جودة - القاهرة -

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد استعداداته لمواجهة نظيره فريق أتلتيكو مدريد مساء اليوم الأحد في قمة مباريات الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو معقل فريق ريال مدريد مساء اليوم الأحد في بطولة الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بينما يحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

وتذاع أحداث مباراة فريق ريال مدريد أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد مساء اليوم الأحد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.